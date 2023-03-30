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Công an Đồng Nai xác minh vụ vợ chồng bấm được 4 biển số xe "siêu đẹp"

Sau khi thông tin về vợ chồng bấm được 4 biển số xe "siêu đẹp", Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, xử lý.
Đọc thêm : Công an Đồng Nai xác minh vụ vợ chồng bấm được 4 biển số xe "siêu đẹp"