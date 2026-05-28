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Công an Đồng Nai tăng cường kiểm tra nồng độ cồn

Đêm 27/5, công an Đồng Nai lập chốt chặn và kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và ma túy trên các tuyến đường trung tâm thành phố.
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