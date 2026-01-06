Video
Con trai NSND Hoàng Dũng gửi lời nhắn nhủ tới bố mình

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Hoàng Triều Dương cho biết anh cảm thấy hối tiếc khi chưa có vai diễn nào cùng bố mình.
