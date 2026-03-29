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Con trai bỏ học sớm nuôi cha tàn phế, mẹ mù loà

Người vợ bị u não rồi mù lòa 10 năm, chồng lâm bệnh nặng khiến đôi chân tàn phế. Mọi gánh nặng đè hết lên vai cậu con trai mới 21 tuổi, gia đình lâm cảnh bế tắc.
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