Cô trò vùng cao vui mừng đón nhận phòng học mới khang trang

Với phòng học khang trang, kiên cố vừa được tài trợ xây mới, cô và trò điểm trường mầm non Sao Sáng - Tà Leng, Trường Mầm non xã Dân Hóa sẽ được học tập và vui chơi trong môi trường an toàn, sạch đẹp.