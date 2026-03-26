Video
video cùng chuyên mục

Có nên bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ để giảm ùn tắc?

TPHCM đang nghiên cứu tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ nhằm giảm ùn tắc. Quanh đề xuất này, người dân có nhiều ý kiến khác nhau.
Đọc thêm : Có nên bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ để giảm ùn tắc?