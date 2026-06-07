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Có gì bên trong siêu du thuyền 16 tỷ USD chở 80.000 người?

Được ví như "thành phố nổi" giữa đại dương, Freedom Ship gây choáng ngợp với sức chứa tới 80.000 người, gấp 8 lần siêu du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay.
Đọc thêm : Viễn cảnh siêu du thuyền 16 tỷ USD chở 80.000 người hoạt động trên đại dương