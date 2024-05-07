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Cô gái phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là ai?

Vũ Quỳnh Anh là người con của mảnh đất Điện Biên anh hùng, có ông bà từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cô hiện tích cực tham gia các hoạt động Đoàn.
Đọc thêm : Cô gái phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là ai?