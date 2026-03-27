Video
video cùng chuyên mục

Cô gái mặc Việt phục trượt tuyết ở Nhật Bản

Giữa những sườn núi phủ trắng tuyết tại Nhật Bản, hình ảnh một cô gái Việt Nam khoác Việt phục, uyển chuyển trượt tuyết đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thích thú.
Đọc thêm : Cô gái Việt mặc áo nhật bình trượt tuyết điêu luyện ở Nhật Bản gây sốt