Video
video cùng chuyên mục

Chuyển làn bất cẩn, xe container đâm lật ô tô con

Lái xe container vốn có nhiều điểm mù nhưng có vẻ như tài xế đã thiếu quan sát khi chuyển làn, dẫn tới việc gây hoạ cho người khác.
Đọc thêm : Chuyển làn bất cẩn, xe đầu kéo đâm lật ô tô con