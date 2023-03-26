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Chuyện lạ trai gái 2 làng cách một dòng sông không được lấy nhau

Dù chỉ cách nhau dòng sông Hoạt nhưng hàng trăm năm qua trai gái 2 làng ở 2 xã tại Thanh Hóa không được kết duyên vợ chồng.
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