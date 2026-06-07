Video
video cùng chuyên mục

Chuyên gia bắt rắn trả giá đắt vì đùa giỡn với rắn hổ mang

Một chuyên gia bắt rắn người Ấn Độ đã được gọi đến để giúp xử lý một con rắn hổ mang trườn vào nhà dân. Người này đã không quá khó khăn để khống chế con rắn độc.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Chuyên gia bắt rắn trả giá đắt vì đùa giỡn với hổ mang