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Chú vịt Merlin trở thành hiện tượng World Cup tại Mexico

Trong không khí sôi động của World Cup 2026, một chú vịt tên Merlin bất ngờ trở thành hiện tượng mạng và được đông đảo người hâm mộ Mexico yêu thích.
Đọc thêm : Chú vịt Merlin trở thành hiện tượng World Cup tại Mexico