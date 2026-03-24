Chú ngựa lùn Cacao vừa chào đời tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM) nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ ngoài lanh lợi, luôn quấn quýt bên mẹ, khiến người dân thích thú khi ghé thăm.