Chris Cornell - You Know My Name

Thành viên của nhóm nhạc rock đến từ nước Mỹ - Soundgarden - nam ca sĩ Chris Cornell sau khi kết thúc đêm nhạc cuối cùng trong cuộc đời mình với phần thể hiện ca khúc “In My Time of Dying” đã bất ngờ qua đời tại phòng riêng trong khách sạn, nghi do tự tử.