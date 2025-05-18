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Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng món

Thương vợ đi làm vất vả, ăn uống bên ngoài lại không hợp khẩu vị, anh Minh Triết quyết định nấu cơm cho bà xã mang đi làm mỗi ngày.
Đọc thêm : Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng món