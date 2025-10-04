Video
video cùng chuyên mục

"Choáng ngợp” trước mô hình hoa, trái cây mừng 100 năm đạo Cao Đài

Hàng loạt mô hình được kết từ hoa và trái cây độc đáo thu hút người dân, du khách về Tòa Thánh Tây Ninh dịp lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đạo Cao Đài.
Đọc thêm : "Choáng ngợp” trước mô hình hoa, trái cây mừng 100 năm đạo Cao Đài