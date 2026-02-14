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Chợ hoa lớn nhất TPHCM bất ngờ sôi động ngày 27 Tết

Những ngày cận Tết, chợ hoa Bến Bình Đông (TPHCM) dần nhộn nhịp. Lượng khách tăng, hoa đẹp, giá ổn định giúp tiểu thương phấn khởi, người mua cũng hào hứng xuống tiền sớm.
Đọc thêm : Chợ hoa lớn nhất TPHCM bất ngờ sôi động ngày 27 Tết