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Chờ gần 3 tiếng chưa được lên phà Cát Lái sau kỳ nghỉ Tết

Chiều mùng 6 Tết, tại Phà Cát Lái, hàng nghìn người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ khiến khu vực ùn ứ kéo dài, nhiều người phải chờ hơn 3 giờ mới qua phà vào thành phố.
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