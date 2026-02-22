Chiều mùng 6 Tết, tại Phà Cát Lái, hàng nghìn người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ khiến khu vực ùn ứ kéo dài, nhiều người phải chờ hơn 3 giờ mới qua phà vào thành phố.