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Chim làm tổ bằng cáp quang giữa chiến trường Ukraine

Giữa chiến trường Ukraine, những tổ chim đan từ cáp quang trở thành minh chứng cho khả năng thích nghi của thiên nhiên giữa xung đột.
Đọc thêm : Chim làm tổ bằng cáp quang giữa chiến trường Ukraine