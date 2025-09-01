Video
Chiến sĩ cảnh sát cơ động bế người bị ngất đi cấp cứu

Gần 19h, một người dân đang chờ xem diễu binh tại khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng bị ngất. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.