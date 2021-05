Chiến đấu cơ "Thần sấm" tấn công IS ở Iraq

Không quân Mỹ quyết định hoãn kế hoạch ngừng biên chế phi đội A-10 Warthog hay còn gọi là Thunderbolt (Thần sấm) với lý do loại chiến đấu cơ này cần thiết cho cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy di chuyển chậm, nhưng do được bọc thép, A-10 Warthog có thể chống chịu được một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ mặt đất, và ngoài ra có thể hoạt động liên tục trong khoảng thời gian dài. (Video:Warleak)