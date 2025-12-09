Video
Chiêm ngưỡng hai Thánh giá mạ vàng, nặng 400kg ở Nhà thờ Đức Bà

Chiều 8/12, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự nghi thức làm phép hai Thánh giá nặng 400kg mạ vàng bên trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để người dân tham quan.
