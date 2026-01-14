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Chia sẻ của người dùng xe máy điện Dat Bike

Anh Khoa, người dùng xe máy điện Dat Bike tại TPHCM chia sẻ về sức mạnh của xe.
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