Video
video cùng chuyên mục

Chị Hoàng Chinh thuyết minh tại Triển lãm 80 năm

Trong kháng chiến chống Mỹ, tại Việt Nam lần đầu tiên đế quốc Mỹ triển khai một hệ thống trinh sát điện tử hiện đại với quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh.
Đọc thêm : Bí quyết công binh Việt Nam vượt qua hàng rào điện tử McNamara