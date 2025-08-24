Video
video cùng chuyên mục

Chi hàng chục triệu đồng thuê thợ tháo dỡ tài sản trước bão Kajiki

Chủ một quầy bar ngoài trời ở Khu du lịch biển Thiên Cầm chi 50 triệu đồng thuê 30 thợ tháo dỡ tài sản nhằm giảm thiệt hại do bão Kajiki có thể gây ra.
Đọc thêm : Chủ quầy bar chi 50 triệu đồng thuê thợ tháo dỡ tài sản trước bão Kajiki