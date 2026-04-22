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Chelsea thua 0-3 trên sân Brighton

Chelsea nối dài phong độ sa sút khi để thua 0-3 trên sân của Brighton ở vòng 34 Ngoại hạng Anh. Thất bại thứ 5 liên tiếp khiến The Blues tụt xuống vị trí thứ 7.
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