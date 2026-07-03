Video
video cùng chuyên mục

Cháy tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez của Nga

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở Kstovo, Nizhny Novgorod của Nga ngày 2/7.
Đọc thêm : Ukraine khai hỏa xuyên biên giới, cơ sở dầu Nga bốc cháy