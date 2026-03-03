Video
video cùng chuyên mục

Chật kín người trên tuyến đường rước kiệu Bà Thiên Hậu ở TPHCM

Chiều 3/3, hàng nghìn người dân và du khách tập trung quanh Miếu Bà Thiên Hậu (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) xem rước kiệu, các tuyến đường ở khu vực chật kín từ sớm.
Đọc thêm : Kín người trên tuyến đường rước kiệu Bà Thiên Hậu ở TPHCM