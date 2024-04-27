Video
video cùng chuyên mục

Chàng trai 23 tuổi gây náo loạn vì giao đồ ăn bằng... ngựa

Khách hàng thích thú tới mức sẵn sàng boa số tiền "khủng" nếu Stanley Chen giao đồ ăn theo cách đặc biệt này.
Đọc thêm : Chàng trai 23 tuổi gây náo loạn vì giao đồ ăn bằng... ngựa