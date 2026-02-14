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Chàng rể Tây háo hức trong lần đầu đón Tết Việt cùng gia đình vợ sắp cưới

Trong không khí nô nức của những ngày đầu xuân, nhiều người nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được trải nghiệm đón Tết cổ truyền tại Việt Nam.
Đọc thêm : Chàng rể Tây háo hức trong lần đầu đón Tết Việt cùng gia đình vợ sắp cưới