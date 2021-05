Chặn xe, cấm đường gần 10 xe đưa đón công nhân vì lý do… "kỳ lạ"

Sau mấy ngày tự ý ra thông báo cho các phương tiện dừng đưa đón công nhân Công ty TNHH điện tử BSE (KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An), sáng ngày 22/6, một số hộ dân xã Nghi Xá (Nghi Lộc) đã chặn xe ô tô chở công nhân. Thậm chí, khi một số công nhân xin đi nhờ xe máy vào công ty để kịp giờ làm việc cũng bị ngăn cản, hành hung. Lý do mà người dân đưa ra là do đầu tư xây dựng nhà trọ nhưng nhiều phòng để trống. Họ cho rằng do công nhân được đưa đón nên không ở trọ.