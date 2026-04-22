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CEO Apple qua các thời kỳ: Những người viết nên lịch sử Táo khuyết

Hơn nửa thế kỷ, Apple đi qua nhiều đời CEO, từ những năm tháng chật vật, khủng hoảng đến thời kỳ bùng nổ thành đế chế công nghệ nghìn tỷ USD.
Đọc thêm : CEO Apple qua các thời kỳ: Những người viết nên lịch sử Táo khuyết