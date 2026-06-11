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CĐV xếp hàng vào sân Azteca theo dõi lễ khai mạc và trận khai mạc World Cup

Hàng vạn CĐV Mexico xếp hàng vào sân Azteca theo dõi lễ khai mạc và trận khai mạc World Cup 2026.
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