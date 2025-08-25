Video
Cây đổ, tôn bay hàng loạt dọc biển Cửa Lò trước khu bão Kajiki đổ bộ

Mưa lớn, gió mạnh khiến nhiều cây xanh, mái tôn nhà người dân dọc theo biển Cửa Lò (Nghệ An) gãy đổ hàng loạt trước khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền.
