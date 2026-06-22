Hạng mục cầu Hiệp Ân 2 dọc bờ Bắc kênh Đôi (TPHCM) đang dần thành hình. Cây cầu mới có thể cho ô tô lưu thông thay vì chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau như cầu cũ.