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Cây cầu mới dọc bờ kênh TPHCM thay thế cầu sắt "2 xe máy tránh nhau"

Hạng mục cầu Hiệp Ân 2 dọc bờ Bắc kênh Đôi (TPHCM) đang dần thành hình. Cây cầu mới có thể cho ô tô lưu thông thay vì chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau như cầu cũ.
Đọc thêm : Cây cầu mới dọc bờ kênh TPHCM thay thế cầu sắt "2 xe máy tránh nhau"