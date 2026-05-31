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Cầu thủ châu Á đầu tiên giành hai chức vô địch Champions League

(Dân trí) - Lee Kang In đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành 2 chức vô địch Champions League.
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