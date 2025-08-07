Video
video cùng chuyên mục

Cầu Rạch Miễu 2 nhìn từ trên cao

Cầu Rạch Miễu 2 dài 1,97km thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 với tổng chiều dài gần 18km sắp khánh thành vào dịp lễ 2/9.
Đọc thêm : Ngắm dự án cầu hơn 6.800 tỷ đồng "chia lửa" cho cầu Rạch Miễu