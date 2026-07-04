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Cầu gần 500 tỷ đồng sắp xóa nỗi ám ảnh kẹt xe ở TPHCM

Cầu Rạch Tôm mới, tổng vốn gần 500 tỷ đồng, được kỳ vọng thay thế cầu cũ, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao năng lực lưu thông trên tuyến Lê Văn Lương.
Đọc thêm : Cầu gần 500 tỷ đồng sắp xóa nỗi ám ảnh kẹt xe ở TPHCM