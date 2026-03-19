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Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn tăng tốc về đích

Sau 1 năm thi công, dự án gần 1.000 tỷ đồng bước vào giai đoạn then chốt, được kỳ vọng sớm hoàn thành và trở thành điểm nhấn mới của TPHCM.
Đọc thêm : Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn tăng tốc về đích