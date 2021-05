Cậu bé Khơ-mú không tiền đi viện

Moong Văn May (trú bản Huổi Thợ, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) được chuyển từ bệnh viện Kỳ Sơn xuống Bệnh viện Sản Nhi theo diện cấp cứu. Bác sỹ Nguyễn Hùng Mạnh – Phó trưởng khoa Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi cho biết: Khi bệnh viện tiếp nhận thì bệnh nhân May đã ở trong tình trạng sốc nặng, trụy mạch, huyết áp tụt và thiếu máu nặng. Bệnh nhân bị giun gây tắc ruột dẫn tới hoại tử ruột, thủng ruột. Gia đình không biết để đưa đến bệnh viện sớm. Giun từ ruột theo lỗ thủng chui xuống ổ bụng, gan. Khi xuống bệnh viện tỉnh, các bác sỹ đã gắp trong ổ bụng của bệnh nhân rất nhiều giun đũa. Bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng do suy đa tạng, phải lọc, truyền máu liên tục. Sau khi cấp cứu, May được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Hiện cậu bé vẫn đang phải lọc máu, thở máy. Moong Văn May nằm trên giường, mê man với đủ loại dây cắm từ mũi, miệng, động mạch chủ tay. Phần cẳng chân trái hoàn toàn bị biến dạng, gãy gập. Chăm sóc May là người bác ruột Moong Văn Lợi. “Mẹ nó chết hồi tháng 5, bố nó thì không biết chữ, không nói được tiếng Kinh nên nhờ tôi đi xuống viện chăm sóc thằng May”, ông Lợi lí giải. Tiếng là xuống viện chăm sóc cháu nhưng người đàn ông này cũng chẳng biết làm gì, chỉ quanh quẩn ngoài hành lang. Mọi việc chữa trị, chăm sóc May do các bác sỹ, y tá của Khoa đảm nhiệm.