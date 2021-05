Carly Rae Jepsen tung MV mới sôi động

(Dân trí) - Nữ ca sỹ 27 tuổi Carly Rae Jepsen vừa tung ra MV mới mang tên Tonight I’m Getting Over You, đây là một ca khúc sôi nổi, trẻ trung, đúng với phong cách của Carly Rae Jepsen và chắc chắn sẽ khiến fans của ngôi sao mới nổi này cảm thấy hài lòng.