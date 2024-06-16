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Cặp song sinh bị lầm tưởng là sản phẩm của AI vì quá xinh đẹp

Hai chị em đến từ Nhật Bản bất ngờ nổi tiếng khi cùng sở hữu làn da trắng cùng vóc dáng gợi cảm.
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