Video
video cùng chuyên mục

Cảnh tượng tan hoang, nhà cửa đổ nát khi bão Kalmaegi quét qua miền Trung

Sau bão Kalmaegi, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ còn lại đống đổ nát.
Đọc thêm : Cảnh tượng tan hoang, nhà cửa đổ nát khi bão Kalmaegi quét qua miền Trung