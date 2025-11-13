Video
video cùng chuyên mục

Cảnh sát xuất hiện bên trong biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM

Đến chiều 13/11, cảnh sát vẫn đang làm việc bên trong biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (TPHCM).
Đọc thêm : 8 giờ khám xét biệt phủ 4.000m2 của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM