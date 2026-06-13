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Cảnh sát Peru mặc trang phục linh vật World Cup trong cuộc đột kích ma túy

Cảnh sát ở Lima, Peru, đang gây sốt trên mạng xã hội sau khi tiến hành một cuộc đột kích ma túy trong trang phục linh vật của FIFA World Cup.
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