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Cảnh sát Mỹ tâng bóng điệu nghệ trên đường phố

(Dân trí) - Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, các cảnh sát Boston (Mỹ) còn cùng người hâm mộ tâng bóng, giao lưu và ăn mừng trong ngày đầu Lễ hội Người hâm mộ World Cup 2026.
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