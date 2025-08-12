Video
Cảnh sát mở đường giúp ô tô chở người phụ nữ nguy kịch đi cấp cứu

Thấy người dân ra tín hiệu cầu cứu, hai cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh đã dùng xe tuần tra mở đường giúp ô tô chở người bị tổn thương não đến bệnh viện kịp thời.
