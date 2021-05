Cảnh sát đục mái nhà chữa cháy cửa hàng sửa chữa xe máy

Vào khoàng 20h30 ngày 25/12, người dân phát hiện khói bốc lên mù mịt cùng tiếng nổ phát ra từ Cửa hàng sửa chữa xe máy Thành Danh (số 37, đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An). Chủ cửa hàng sửa chữa xe máy đã khóa cửa, không có mặt ở đó. Bên cạnh cửa hàng sửa chữa xe máy là Chi nhánh lưới điện cao thế Nghệ An và Cửa hàng xăng dầu Trung Đô. Phía sau cửa hàng sửa chữa xe máy là dãy nhà tập thể với hàng chục người dân. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC, CNCH số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, lửa đã bốc cao dữ dội. Bên canh phun nước khống chế lửa lây lan, các trinh sát phải dùng kìm cộng lực và thiết bị chuyên dụng phá hai cửa cuốn, đục mái nhà để thoát khói ra ngoài. Sau khoảng 30 phút, đám cháy hoàn toàn bị dập tắt.