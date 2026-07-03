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Cảnh người dân tranh giành máy điều hòa trước đợt nắng nóng tại Pháp

Cảnh hỗn loạn xảy ra tại các siêu thị trên khắp nước Pháp khi người dân tranh giành mua máy điều hòa được giảm giá trước đợt nắng nóng mới.
Đọc thêm : Cảnh tranh giành mua máy điều hòa trước đợt nắng nóng tại Pháp